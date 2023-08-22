Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил об ухудшении самочувствия певицы

22.08.2023

Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил об ухудшении самочувствия певицы
Певица Лада Дэнс столкнулась после своего первого выступления на сцене Нижнего Новгорода с осложнениями из-за серьезного ДТП, в которое она попала в начале августа. Директор артистки Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что после выхода на сцену ее самочувствие ухудшилось.

Планировавшаяся телевизионная съемка, ожидавшаяся в августе, была вынуждена перенестись из-за осложнений, пояснил Пудовкин. Он также отметил, что Лада Дэнс не может покидать свой дом и под наблюдением врачей. Полноценно выступать она будет предположительно только во второй половине осени.

В результате ДТП, в которое певица попала как пассажир в автомобиле, она получила многочисленные ушибы. Пудовкин сообщал, что на концерте рядом с ней присутствовали медики на случай необходимого оказания помощи.


Фото: YouTube