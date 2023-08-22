Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил об ухудшении самочувствия певицы

Певица Лада Дэнс столкнулась после своего первого выступления на сцене Нижнего Новгорода с осложнениями из-за серьезного ДТП, в которое она попала в начале августа. Директор артистки Сергей Пудовкин сообщил Директор артистки Сергей Пудовкин сообщил ТАСС , что после выхода на сцену ее самочувствие ухудшилось.





Планировавшаяся телевизионная съемка, ожидавшаяся в августе, была вынуждена перенестись из-за осложнений, пояснил Пудовкин. Он также отметил, что Лада Дэнс не может покидать свой дом и под наблюдением врачей. Полноценно выступать она будет предположительно только во второй половине осени.





В результате ДТП, в которое певица попала как пассажир в автомобиле, она получила многочисленные ушибы. Пудовкин сообщал, что на концерте рядом с ней присутствовали медики на случай необходимого оказания помощи.









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