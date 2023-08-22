Волочкова призналась, что вступилась за Киркорова после скандала

Бывшая солистка Большого театра, Анастасия Волочкова, поделилась информацией о конфликте с Аленой Жигаловой и ее попытках настроить против балерины певца Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в рамках шоу «Личность»





По словам Волочковой, журналистка пыталась заставить певца произнести неприятные вещи о ней, однако отношение Киркорова к балерине не изменилось. Недавно они встретились на мероприятии и приятно пообщались.





Волочкова назвала Киркорова своим другом и рассказала, как поддержала его в сложной ситуации. Она припомнила, что 11 лет назад она протянула ему руку помощи, когда у него произошел скандал с женщиной, на которую он якобы напал или потаскал за волосы. Несмотря на множество последующих событий, Волочковой это было неважно. Некоторые звезды шоу-бизнеса предлагали объявить бойкот Киркорову и не выходить с ним на одну сцену. Однако Волочкова возмутилась, указав на то, что эти люди ранее «лизали ему ноги» и просились на его концерты.





Директор журналистки, по словам танцовщицы, заплатила Волочковой за участие в ее «шоу с подставой». Также предлагались извинения в виде 200 тысяч рублей, утверждает Волочкова, и возможность войти в дом.









Фото: YouTube