Прощание с актером Игорем Ясуловичем завершилось в Москве

В Московском театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем.





После церемонии родственники и коллеги остались в зале. В храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове состоялось отпевание артиста, а его прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище.





Сотни людей пришли попрощаться с актером. На церемонии побывали и народные артисты России: Лия Ахеджакова, Сергей Маковецкий, Валерий Баринов. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев и гендиректор Большого театра Владимир Урин также попрощались с Ясуловичем, информирует РИА Новости





Игорь Ясулович скончался 19 августа в возрасте 82 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера. Ясулович снялся в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», и других. Он также преподавал во ВГИКе и ГИТИСе. В 2001 году Игорь Ясулович был назван народным артистом России.









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