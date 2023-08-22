Заявку на киносубсидии Минкультуры можно будет оформить через Госуслуги

Министерство культуры России предоставит уникальную возможность кинематографистам подавать заявки на получение киносубсидий через портал Госуслуги.

Это первый раз, когда такая услуга доступна для нашей индустрии. Теперь кинематографисты из регионов больше не нуждаются в поездках в Москву, чтобы подать заявку.

Все, что им нужно сделать, — подготовить необходимый пакет документов и отправить его в электронном виде. Процесс отбора проектов будет проходить через три этапа: проверку документации, экспертные советы Минкультуры РФ и защиту. Упрощенная процедура значительно сэкономит время талантливым российским авторам, которое они смогут потратить на создание новых кинопроектов. Ведомство уже подтвердило, что оно в ожидании поступления интересных заявок. Министерство также готово поддержать коллег в этом важном процессе.

Ранее стало известно, что сто человек победили в конкурсе «Гений — это ты!». Министерство культуры России с Российской государственной библиотекой проводило мероприятие. О результатах сообщило само ведомство.



