Стартовали съемки военно-исторического сериала «Адмирал Кузнецов»

Кинокомпания «Мостелефильм» объявила о старте съемок многосерийного военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов».



Биографический сериал снимается при поддержке Института развития интернета.



Главные роли в проекте исполняют Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров и другие.



Постановщиком сериала выступает Сергей Виноградов.



«Наша картина — это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома военно-морских сил в 36 лет — немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие. Замечательный актерский состав и прекрасный сюжет», — рассказал о проекте режиссер.



Съемки картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге, Новороссийске.



Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».







Фото: телеканал «Россия»