Сто человек стали победителями конкурса «Гений — это ты!», сообщает Министерство культуры России в telegram-канале.



Отмечается, что мероприятие ведомство проводило совместно с Российской государственной библиотекой.



«На конкурс поступило 500 заявок из разных регионов. Больше всего победителей было в Новосибирской и Ростовской областях, а также в Республике Коми», — говорится в сообщении министерства.



Лауреаты конкурса смогут пройти обучение в области креативных индустрий: менеджмент проектов в сфере культуры, дизайн сайтов, маркетинг в социальных сетях, основы программирования на Python.



Конкурс «Гений — это ты!» проводится в рамках реализации проекта «Гений места» федерального проекта «Придумано в России». Проекты направлены на развитие креативных навыков жителей на базе творческих лабораторий в библиотеках, а также на сохранение культурного наследия страны.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России