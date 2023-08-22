В Музее Победы к 80-летию Курской битвы пройдет встреча ветеранов









Фото: пресс-служба Музея Победы

23 августа в музее пройдет встреча ветеранов, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, передает пресс-служба учреждения. Участие во встрече примут ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военной службы и ветераны труда.Гости станут первыми посетителями обновленной выставки «Закат цитадели». В экспозицию вошли экспонаты из фондов Музея Победы, рассказывающие о строительстве Дороги мужества, предназначенной для перевозки грузов войск Воронежского фронта. Строительство железной дороги внесло существенный вклад в обеспечение победы в Курской битве.