Start покажет премьеру сериала «Крутая перемена» 1 сентября

22.08.2023
Стрим-сервис Start объявил дату премьеры сериала «Крутая перемена» Карена Оганесяна.
Главную роль в проекте сыграл Никита Ефремов.
В сериале идет рассказ о бизнесмене-неудачнике, который хочет продать фамильный дом, чтобы расплатиться по долгам. Ему нужно получить одобрение отца, который отбывает срок в колонии. Чтобы наладить с ним отношения, герой устраивается учителем в вечернюю школу при колонии.
Сценарий написали Сергей Востриков и Павел Косов. В «Крутой перемене» также снялись Ольга Медынич, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Евгения Дмитриева, Игорь Черневич и другие актеры.
Премьера сериала в стрим-сервисе Start состоится 1 сентября.
Фото: кадр из сериала «Крутая перемена»