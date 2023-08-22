Start покажет премьеру сериала «Крутая перемена» 1 сентября

Стрим-сервис Start объявил дату премьеры сериала «Крутая перемена» Карена Оганесяна.



Главную роль в проекте сыграл Никита Ефремов.





В сериале идет рассказ о бизнесмене-неудачнике, который хочет продать фамильный дом, чтобы расплатиться по долгам. Ему нужно получить одобрение отца, который отбывает срок в колонии. Чтобы наладить с ним отношения, герой устраивается учителем в вечернюю школу при колонии.





Сценарий написали Сергей Востриков и Павел Косов. В «Крутой перемене» также снялись Ольга Медынич, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Евгения Дмитриева, Игорь Черневич и другие актеры.





Премьера сериала в стрим-сервисе Start состоится 1 сентября.









Фото: кадр из сериала «Крутая перемена»