Start покажет премьеру сериала «Крутая перемена» 1 сентября

22.08.2023

Start покажет премьеру сериала «Крутая перемена» 1 сентября
Стрим-сервис Start объявил дату премьеры сериала «Крутая перемена» Карена Оганесяна.

Главную роль в проекте сыграл Никита Ефремов.

В сериале идет рассказ о бизнесмене-неудачнике, который хочет продать фамильный дом, чтобы расплатиться по долгам. Ему нужно получить одобрение отца, который отбывает срок в колонии. Чтобы наладить с ним отношения, герой устраивается учителем в вечернюю школу при колонии.

Сценарий написали Сергей Востриков и Павел Косов. В «Крутой перемене» также снялись Ольга Медынич, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Евгения Дмитриева, Игорь Черневич и другие актеры.

Премьера сериала в стрим-сервисе Start состоится 1 сентября.


Фото: кадр из сериала «Крутая перемена»