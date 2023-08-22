Дирижеры из 13 регионов съедутся на Всероссийский конкурс в Красноярск

В Красноярске пройдет Всероссийский конкурс по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование».



На конкурс приедут двадцать молодых дирижеров из 13 российских регионов, передает пресс-служба красноярской филармонии.



«С 8 по 15 сентября 2023 года в Красноярске пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование". Творческие состязания пройдут в Красноярской краевой филармонии при участии Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова. Среди участников — 20 молодых дирижеров из 13 российских городов», — говорится в сообщении учреждения.



Участниками конкурса станут также музыканты из новых регионов России. Концертная программа конкурса откроется в Малом зале им. И.В. Шпиллера концертом Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. В завершение состоится гала-концерт лауреатов в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.









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