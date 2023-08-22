Роскино проведет семинары с кинематографистами Ирана и стран СНГ

Роскино проведет семинары с режиссерами и продюсерами из Ирана, Азербайджана, Таджикистана и Белоруссии, передает пресс-служба организации.



Отмечается, что семинары пройдут 26 августа в рамках международного кинофестиваля Lendoc Film Festival.



На площадке «Лендок» пройдут два паблик-тока: «Презентация киноиндустрии Беларуси, Таджикистана и Азербайджана» и «Особенности кинопроизводства и копродукции в Иране».



«На бесплатные семинары 28 августа приглашаются специалисты российской киноиндустрии. Своей экспертизой и опытом поделятся международные эксперты: режиссеры Мехди Фард Гадери (Иран), Фариз Ахмедов (Азербайджан), продюсер Акмал Абдуллозода (Таджикистан); продюсеры Евгений Арендарович и Алексей Безуглый (Белоруссия)», — говорится в сообщении Роскино.



Помимо семинаров, лекторы примут участие в кинолокационном туре по Санкт-Петербургу, направленному на знакомство зарубежных кинематографистов с потенциальными локациями для съемок.









Фото: пресс-служба Роскино