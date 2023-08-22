Фестиваль «Маяк» назвал фильм открытия смотра

С 8 по 15 сентября 2023 года в Красноярске пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальн...
Семинары пройдут 26 августа в рамках международного кинофестиваля Lendoc Film Festival.
Фильмом открытия кинофестиваля «Маяк» станет лента Михаила Местецкого.
Общественники обратились к властям Московской области с требованием отменить запланированный концерт...
Награду Вячеславу Стародубцеву вручил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федерально...
С 8 по 15 сентября 2023 года в Красноярске пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальн...
Семинары пройдут 26 августа в рамках международного кинофестиваля Lendoc Film Festival.
Фильмом открытия кинофестиваля «Маяк» станет лента Михаила Местецкого.
Общественники обратились к властям Московской области с требованием отменить запланированный концерт...
Награду Вячеславу Стародубцеву вручил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федерально...
По словам кинематографиста, съемки проекта начнутся в следующем году.
Режиссер Марк Йобст, один из авторов «Ведьмака», рассказал Screen Rant о причинах ухода Генри Кавилл...
Подробности разработки ремейка пока не разглашаются.
Американскую музыкальную индустрию Моргенштерн назвал «чистейшим капитализмом».
Американские гильдии сценаристов и актеров проведут совместный митинг.
В проекте пока нет ни режиссера, ни готового сценария.
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Нидзо Ямамото известен по работе над мультфильмами студии Ghibli.
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Блокбастер показал худший результат по кассовым сборам в прокате среди всех частей киносерии.
Фильмом-закрытием станет кинолента Джеймса Марша «Сперва танцуй».
Главную роль в проекте сыграла Евгения Борзых.
Министерство культуры России официально подтвердило, что заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенге...
В Калининграде 20 августа состоялась церемония награждения очередного российского фестиваля коротком...
Еврейские организации и композитор Леонард Берстайн вступились за актера Брэдли Купера на фоне крити...
22.08.2023