Фестиваль «Маяк» назвал фильм открытия смотра

Фильмом открытия кинофестиваля «Маяк» станет лента Михаила Местецкого «Год рождения».



Картина рассказывает историю мечтателя из Металлогорска, который ведет подкаст про давно распавшуюся панк-группу и устроил у себя дома фанатский музей коллектива. Жизнь героя меняется, когда он встречает девушку.



Герою предстоит семейная жизнь, однако он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.

Главные роли в проекте играют Эльдар Калимулин, Юрий Борисов и Анастасия Талызина. Фильм выйдет в прокат 9 ноября.



Кинофестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября. Смотр учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».









Фото: кадр из фильма "Маяк"