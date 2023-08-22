Фестиваль «Маяк» назвал фильм открытия смотра

22.08.2023

Фестиваль «Маяк» назвал фильм открытия смотра
Фильмом открытия кинофестиваля «Маяк» станет лента Михаила Местецкого «Год рождения».

Картина рассказывает историю мечтателя из Металлогорска, который ведет подкаст про давно распавшуюся панк-группу и устроил у себя дома фанатский музей коллектива. Жизнь героя меняется, когда он встречает девушку.

Герою предстоит семейная жизнь, однако он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.
Главные роли в проекте играют Эльдар Калимулин, Юрий Борисов и Анастасия Талызина. Фильм выйдет в прокат 9 ноября.

Кинофестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября. Смотр учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».


Фото: кадр из фильма "Маяк"