Общественники потребовали отменить концерт Ани Лорак в Крокус City Hall

Общественники обратились к властям Московской области с требованием отменить запланированный концерт певицы Ани Лорак, которая планирует отметить свое 45-летие концертом в Крокус City Hall.



К губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратились представители общественной организации содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по безопасности в борьбе с коррупцией».



В обращении указано, что на 27 сентября в Московской области запланирован концерт гражданки Украины Ани Лорак, которая в своих соцсетях вела сбор средств украинцам «пострадавшим от российской агрессии». Отмечается, что под предлогом благотворительности средства собирались на поддержку ВСУ.



«При этом гастролировать по городам Российской Федерации и зарабатывать деньги на российских гражданах певица не считает зазорным», — говорится в сообщении.









Фото: Алена блин/YouTube