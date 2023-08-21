Минкульт России: ведомству не поступали заявки на прокат «Барби» и «Оппенгеймера»

Министерство культуры России подтверждает, что до сих пор не было заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер».

Ранее стало известно, что эти картины не будут выпущены в российский кинопрокат и не будут доступны на онлайн-платформах, поскольку Минкультуры РФ не разрешило кинопрокатчикам обратиться за соответствующими разрешениями.

Биографическая драма «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия «Барби» от режиссера Греты Гервиг уже были выпущены в мировой прокат 21 июля. Однако в России они не будут доступны для просмотра. Министерство культуры России не получало заявок от кинопрокатчиков на выдачу прокатных удостоверений для этих фильмов. Об этом гласит официальное сообщение ведомства.

9 августа в Госдуме высказались по поводу кукол Барби на фоне шумихи вокруг мировой премьеры. Зампред думского комитета Татьяна Буцкая на пресс-конференции отметила, что параметры игрушки могут плохо повлиять на психику ребенка. Стремление девочек иметь фигуру, как у Барби, может привести к анорексии, добавила парламентарий.



