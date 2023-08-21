Киностудия им. Горького проведет дни открытых дверей

Киностудия имени Максима Горького в Москве проведет дни открытых дверей.



Мероприятие пройдет 26 и 27 августа с 12:00 до 22:00, передает портал мэра Москвы.



«Мы открываем двери одной из старейших киностудий страны, чтобы показать творческие и технологические возможности современного российского кино. До сих пор мир кинопроизводства считался чем-то закрытым и таинственным — настало время это изменить. Для этого нужны люди, которые будут учиться создавать кино и снимать новые всенародно любимые фильмы. И нужна аудитория, которая будет смотреть эти картины и гордиться отечественным кинематографом», — рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащева.



В рамках дней открытых дверей для посетителей будут организованы бесплатные кинопоказы, демонстрация новых технологий, передвижные кафе и многое другое. Для детей и подростков проведут мастер-классы по основам актерского мастерства, озвучанию фильмов, стилизации образов героев.









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