В Хакасии пройдет первый фестиваль моноспектаклей

20.08.2023
Гостями мероприятия станут девять театров из трех стран — ТАСС.
Девять театров из России, Азербайджана и Белоруссии приедут в сентябре на международный фестиваль спектаклей малых форм в Хакасию. По словам организаторов, на фестивале покажут спектакли, в которых участвует всего несколько артистов и используется минимум декораций. Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк из Республики Алтай покажет моноспектакль «Эрдине» о трагической судьбе женщины-алтайки. Белорусский государственный академический театр юного зрителя привезет свою постановку «Мастера и Маргариты», в которой участвуют всего несколько человек.
В рамках мероприятия выберут лучшего режиссера, исполнителей мужской и женской ролей и постановку с лучшим музыкальным оформлением.