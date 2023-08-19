IХ Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Московской области

Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает ТАСС.





На мероприятии, которое пройдет 19 и 20 августа, выступят народные артисты РФ Игорь Бутман, Лариса Долина и Дмитрий Маликов. По словам организаторов, как и в прошлом году, для гостей будет работать хоккейная академия Вячеслава Фетисова и пройдут мастер-классы чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева, а для юных любителей джаза проведут мастер-классы от киностудии «Союзмультфильм».





«К нам любят приезжать всей семьей, поэтому важно обеспечить досуг для зрителей всех возрастов. Причем этот досуг разнообразный: на фестивале можно освоить новый вид абстрактной живописи, научиться играть в хоккей и настольный теннис или принять участие в мастер-классе по сыроварению», — сказал директор смотра Роман Христюк.





Фото: скриншот YouTube/CountryScanner