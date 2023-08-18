Актриса Бонни Ааронс подала в суд на студию Warner Bros.

Бонни Ааронс, известная по одной из главных ролей в хорроре «Проклятие монахини», подала в суд на киностудию Warner Bros.



Актриса обвинила продюсеров в сокрытии дохода от продажи сувениров, связанных с франшизой.





Ааронс должна была получить от 5 до 50 процентов от валовой выручки товаров с изображением ее героини. Актриса утверждает, что студийные боссы скрыли доходы и продолжали эксплуатировать ее образ за ее спиной.





Актриса сыграла демона Валак в фильмах «Заклятие 2», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и в двух частях «Проклятия монахини». Второй фильм по франшизе выйдет в кинотеатрах в сентябре.





Сумма иска не разглашается. Представители Warner Bros. пока официально не комментируют претензии со стороны актрисы.









Фото: кадр из фильма «Проклятие монахини»