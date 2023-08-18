На ВДНХ откроется выставка о Рахманинове «Я — русский композитор»

18.08.2023

На ВДНХ откроется выставка о Рахманинове «Я — русский композитор»
В Москве откроется фотовыставка, посвященная композитору Сергею Рахманинову.

Экспозиция откроется 19 августа на Аллее космонавтов на ВДНХ, передает пресс-служба выставки.

Проект «Я — русский композитор» приурочен к 150-летнему юбилею пианиста, дирижера и композитора.

На выставке представлены материалы, отражающие три главных творческих амплуа Рахманинова — композитора, пианиста и дирижера. Вниманию посетителей будут представлены редкие документы, фотографии композитора, авторские рукописи.

Для посетителей подготовлен мультимедийный контент, который позволит гостям с помощью QR-кодов прослушать архивные записи известных сочинений Рахманинова.

Выставка «Я — русский композитор» ранее была показана в ряде городов, включая Париж, Берлин, Рим, Буэнос-Айрес, Александрию, Коломбо и других.


Фото: пресс-служба Россотрудничества