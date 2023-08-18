Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» оштрафован на миллион рублей

Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» оштрафован по решению Московского районного суда Петербурга за нарушение закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете.



Сумма штрафа составила миллион рублей.





Как сообщает издание ЗАКС.Ру, поводом для разбирательства стал фильм «Игра с ключами». В настоящий момент эта кинолента удалена из библиотеки «Триколора Кино и ТВ».





Также суд определил, что на сайте онлайн-кинотеатра изменению возрастной маркировки подверглись 790 кинопроектов, 184 фильма были удалены, а 25 отредактированы.





Ранее владелец онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» «Национальная спутниковая компания» уже была оштрафована на миллион рублей за неправильную маркировку фильма «Английский цирюльник», содержащего ЛГБТ-сцены.









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