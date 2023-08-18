HBO Max показал трейлер мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Стрим-сервис HBO Max опубликовал в YouTube трейлер мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк». Премьера проекта состоится 21 августа.





В мультсериале идет рассказ о двух друзьях, которые оказываются в параллельном мире — «Земле Ооо». Там они должны победить могущественного злодея при помощи Ледяного короля.





Шоураннер сериала — Адам Муто, который был автором оригинального анимационного шоу. Мультсериал «Время приключений» выходил на канале Cartoon Network с 2010 по 2018 год.





Первый сезон шоу «Время приключений: Фионна и Кейк» будет состоять из десяти серий.









Фото: кадр из мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»