На Венецианский кинофестиваль не приедут голливудские звезды

Организаторы Венецианского кинофестиваля допускают, что голливудские звезды не посетят смотр.



Причиной служит продолжающаяся в США забастовка Гильдии актеров, пишет Variety.





Венецианский фестиваль откроется 30 августа, а забастовка закончится не раньше сентября. В ней принимают участие многие звезды, которые требуют вместе с другими актерами улучшения контрактных условий и четких правил использования цифровых образов артистов.





Допускается, что в смотре могут принять участие актеры фильмов «Феррари» Майкла Манна и «Догмена» Люка Бессона, которые получили разрешение Гильдии актеров. Однако официального подтверждения их участия в показах пока не поступало.





Итоги Венецианского кинофестиваля будут подведены 9 сентября.









Фото: Harper's Bazaar UK/YouTube