В Крыму пройдет Межрегиональный фестиваль «Крымские тулумбасы»

В Крыму пройдет Межрегиональный фестиваль казачье культуры «Крымские тулумбасы», передает региональное министерство культуры.



Фестиваль пройдет в Крыму, Севастополе, Мелитополе Запорожской области с 24 августа по 5 сентября.



Участниками фестиваля станут коллективы казачьего народного творчества, представители власти, кадеты, члены казачьих обществ, других объединений казаков.



В рамках фестиваля состоится большая культурно-просветительская программа, включающая мастер-классы по казачьей культуре, казачьему костюму, парад-презентацию участников, выставки народного казачьего искусства и многое другое.



Мероприятие является одним из крупнейших событий в сфере традиционной культуры казаков. Его участниками традиционно становятся свыше 10 тысяч человек.









Фото: пресс-служба министерства культуры Крыма