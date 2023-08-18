В Крыму пройдет Межрегиональный фестиваль «Крымские тулумбасы»

18.08.2023
В Крыму пройдет Межрегиональный фестиваль казачье культуры «Крымские тулумбасы», передает региональное министерство культуры.
Фестиваль пройдет в Крыму, Севастополе, Мелитополе Запорожской области с 24 августа по 5 сентября.
Участниками фестиваля станут коллективы казачьего народного творчества, представители власти, кадеты, члены казачьих обществ, других объединений казаков.
В рамках фестиваля состоится большая культурно-просветительская программа, включающая мастер-классы по казачьей культуре, казачьему костюму, парад-презентацию участников, выставки народного казачьего искусства и многое другое.
Мероприятие является одним из крупнейших событий в сфере традиционной культуры казаков. Его участниками традиционно становятся свыше 10 тысяч человек.
Фото: пресс-служба министерства культуры Крыма