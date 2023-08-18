Муж Бритни Спирс впервые рассказал о расставании с певицей

Муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари впервые высказался о разводе с певицей.



Асгари написал большое сообщение в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).



Фитнес-инструктор написал, что после шести лет любви и преданности пара решила завершить совместное путешествие.



«Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — написал Асгари.



Сэм Асгари признался, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с певицей.



«Требовать приватности кажется смехотворным, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательней», — написал 29-летний тренер.



В американской прессе причиной развода Бритни Спирс называют ее измены. В частности, сообщается о большом скандале между парой, после которого Асгари съехал из общего дома.









Фото: E! News/YouTube