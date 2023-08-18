Пострадавшие при теракте в Таганроге картины готовят к отправке в Русский музей

Произведения искусства из коллекции Таганрогского художественного музея, пострадавшие в результате взрыва 28 июля, готовятся к отправке в Русский музей, сообщает пресс-служба учреждения.



В музее рассказали, что к отправке готовятся 22 картины, в числе которых работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха и других художников.



Полотна будут в специальных ящиках доставлены в Русский музей, где их тщательно обследуют и разработают индивидуальную методику восстановления.



Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач выразила благодарность Русскому музею за помощь в спасении произведений.



«Сейчас, когда Таганрогский художественный музей старается справиться с очень тяжелой ситуацией, всякое внимание для нас ценно и дорого, каждый благородный порыв придает сил и оптимизма. Русский музей первым протянул руку помощи. Особые слова благодарности Генеральному директору ГРМ Алле Юрьевне Маниловой за ее внимание к музею, разделённую боль по трагическому событию и инициативе отреставрировать музейные предметы в ГРМ, пострадавшие от теракта. Чёткая и слаженная работа всех служб Русского музея помогла профессионально и оперативно решать все организационные вопросы», — указано в сообщении руководителя.









Фото: пресс-служба Русского музея