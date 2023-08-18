Новый сериал с Эммой Стоун вошел в число участников Нью-Йоркского кинофестиваля

Драмеди-сериал «Проклятие» с Эммой Стоун и Нэйтаном Филдером вошел в число участников 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля.



Нэйтан Филдер, помимо одной из главных ролей в проекте, выступил создателем сериала. Проект рассказывает о супругах Эшли и Уитни Сигел, создателях кабельного шоу «Филантропия». Проект становится сенсацией. Пара со временем начинает осознавать, что на них наложено проклятие.



Производством сериала занимались студия А24 и канал Showtime. Проект планируется выпустить осенью этого года. Первый сезон будет включать десять серий.



Нью-Йоркский кинофестиваль проводится с 1963 года. Фильмы — участники фестиваля отбирает специальный отборочный комитет. На фестивале нет конкурсной программы и присуждения премий.









Фото: Vogue/YouTube