В Москве простились с артистом цирка «клоуном Андрюшей» Андреем Николаевым

18.08.2023
В Москве прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером-постановщиком цирковых номеров, артистом цирка Андреем Николаевым.
Артист более известен как клоун Андрюша. Проститься с артистом пришли десятки человек, передает
ТАСС.
Церемония прощания состоялась на репетиционной арене в Московском цирке Ю. Никулина.
На церемонии присутствовал ученик Николаева певец Александр Буйнов.
«Николаев нас наставлял на путь, он понимал, кем мы можем стать, какими мы будем артистами. В памяти народа он останется великим клоуном Андрюшей», — приводит агентство слова Буйнова.
Андрей Николаев скончался 14 августа на 85-м году жизни. Артиста кремируют и захоронят на Введенском кладбище в московском районе Лефортово.
Фото: скриншот видео Гостелерадиофонда