Европейская киноакадемия назвала часть фильмов, которые будут претендовать на премию в 2023 году, передает ScreenDaily.



По информации издания, в шорт-лист вошли 19 картин, в их числе картина «Анатомия падения», завоевавшая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, фильм «Как заниматься сексом», победивший в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, ленты «Красное небо», «За стогами сена», «Закройте глаза», «Опавшие листья», «Женщина», «Подстрекательница» и другие картины.



Полный список претендентов будет объявлен 7 ноября. На соискание премии могут выдвигаться европейские полнометражные фильмы, показанные в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года и снятые европейскими режиссерами.



Победителей назовут на церемонии вручения премии в Берлине в декабре.









Фото: кадр из фильма "Опавшие листья"







