Эрмитаж проведет выставку в Бухаре

18.08.2023

Эрмитаж проведет выставку в Бухаре
Государственный Эрмитаж проведет выставку в узбекской Бухаре.

Об этом в ходе переговоров договорились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и ректор Бухарского госуниверситета Обиджон Хамидов, передает пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничества и развития культурных связей между Россией и Узбекистаном.

«Была достигнута договоренность о проведении в Бухаре выставки с Эрмитажем», — указано в сообщении.

На встрече стороны также договорились о проведении в Эрмитаже стажировок специалистов из Узбекистана. Достигнутые соглашения, отметили представители узбекской стороны, послужат дальнейшему расширению и укреплению культурных связей.


Фото: Pixabay.com