Эрмитаж проведет выставку в Бухаре

Государственный Эрмитаж проведет выставку в узбекской Бухаре.



Об этом в ходе переговоров договорились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и ректор Бухарского госуниверситета Обиджон Хамидов, передает пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана.



В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничества и развития культурных связей между Россией и Узбекистаном.



«Была достигнута договоренность о проведении в Бухаре выставки с Эрмитажем», — указано в сообщении.



На встрече стороны также договорились о проведении в Эрмитаже стажировок специалистов из Узбекистана. Достигнутые соглашения, отметили представители узбекской стороны, послужат дальнейшему расширению и укреплению культурных связей.









Фото: Pixabay.com