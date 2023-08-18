Россия и Бразилия обсудили создание Евразийской кинопремии

Россия и Бразилия могут создать Евразийскую академию кинематографических искусств.
Об этом в своем telegram-канале
сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По словам министра, на встрече с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом обсуждался вопрос о создании Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств.
«Убеждена, что эта структура станет мощным импульсом в достижении общих целей», — отметила министр.
Ольга Любимова подчеркнула, что российско-бразильские отношения на данный момент находятся на пике своего развития. В 2023 году будет отмечаться 195-летие дипотношений между странами, а 6 сентября в МГК имени Чайковского состоится Национальный день Бразилии.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova