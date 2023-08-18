Россия и Бразилия обсудили создание Евразийской кинопремии

Россия и Бразилия обсудили создание Евразийской кинопремии

18.08.2023

Россия и Бразилия могут создать Евразийскую академию кинематографических искусств.

Об этом в своем telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

По словам министра, на встрече с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом обсуждался вопрос о создании Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств.

«Убеждена, что эта структура станет мощным импульсом в достижении общих целей», — отметила министр.

Ольга Любимова подчеркнула, что российско-бразильские отношения на данный момент находятся на пике своего развития. В 2023 году будет отмечаться 195-летие дипотношений между странами, а 6 сентября в МГК имени Чайковского состоится Национальный день Бразилии.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova