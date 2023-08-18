18.08.2023
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом двустороннее культурное сотрудничество.
Глава Минкультуры отметила, что российско-бразильские отношения находятся на пике своего развития. Об этом говорится в Telegram-канале
министра.
«В этом году мы отпразднуем 195-летие дипотношений между Россией и Бразилией. 6 сентября в МГК имени Чайковского пройдет Национальный день Бразилии. Российские и бразильские музыканты вместе исполнят произведения классиков двух стран. Это станет прекрасной демонстрацией дружбы и взаимопонимания», — рассказала Ольга Любимова.
Министр культуры сообщила, что 28 августа пройдет первое заседание совместной Рабочей группы по культуре, состоится визит в Москву бразильской делегации.
«Рассчитываем подписать межведомственный меморандум о взаимопонимании в области культуры. Также работаем над проектом соглашения о совместном кинопроизводстве», — сказала министр.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova