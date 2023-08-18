В Третьяковке открылась выставка работ русских авангардистов

В Третьяковской галерее представлен новый выставочный проект, подготовленный в партнерстве с Приморской государственной картинной галереей и Дальневосточным художественным музеем, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Проект «Энергия цвета. Архетипы авангарда» предлагает по-новому взглянуть на русский авангард. Главной задачей создатели выставки назвали «очеловечение авангарда», искусство которого не всегда легко воспринимается зрителем.



На выставке представлены программные работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Марка Шагала и других художников.



Посмотреть выставку можно до 23 октября.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России