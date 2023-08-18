В Крыму в рамках «Тавриды.Арт» открылся выставочный центр

На мероприятии побывал заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.«В 2023 году выставка представлена в новом формате — специально для нее создано выставочное пространство "Арт-экспо": конструкция площадью 3,5 тыс. кв. м и высотой 12 м расположилась между пляжем "Ракета" и Академией творческих индустрий "Меганом"», — рассказали организаторы фестиваля.Выставочный центр станет площадкой для демонстрации достижений и практик регионов, учебных заведений и организаций. Там будут проходить шоу, кинопоказы, мастер-классы.В рамках фестиваля на «Арт-экспо» состоялась презентация Международной выставки-форума «Россия». Свои экспозиции представили разные регионы страны, университеты, организации.