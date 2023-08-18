На Amazon Prime Video вышел мульфильм-участник Каннского фестиваля «Элементарно»

На американской платформе Amazon Prime Video вышел новый мультфильм студии Pixar «Элементарно».



Режиссером анимационной ленты стал Питер Сон.



Мультфильм «Элементарно» закрывал в этом году Каннский кинофестиваль.



Авторами сценария к картине выступили Джон Хоберг, Кэт Ликкел, Бренда Хсю и другие. Роли в фильме озвучили Леа Льюис, Мамуду Ати, Роналдо Дель Кармен, Шила Оммии и другие. Бюджет картины составил 200 млн долларов.



Фильм рассказывает о жизни обитателей Города Стихий, где вместе живут обитатели огня, воды, земли и воздуха. Между сильной и вспыльчивой Эмбер и расслабленным и плывущим по течению Уэйдом завязывается дружба, которая бросает вызов представлениям об окружающем мире.









Фото: кадр из фильма "Элементарно"