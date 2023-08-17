Пятый сезон «Фарго» выйдет в ноябре

Ноа Хоули остается бессменным руководителем «Фарго» — он сценарист, шоураннер и режиссер. В сериале также задействованы Дженнифер Джейсон Ли и Дэйв Фоули.









Фото: кадр из сериала



Четыре сезона сериала-антологии «Фарго» зрители следили за странными и зачастую неуспешными выходками эксцентричной группы людей, живущих в основном в Миннесоте и Северной Дакоте — кроме разве что четвертого сезона, действие которого происходило в штате Миссури. Пятый сезон не исключение — криминальная драма, как обычно сдобренная черным юмором, развернется в небольшом городке Среднего Запада.В новом сезоне обновлен актерский состав: Джуно Темпл (Тед Лассо) сыграет Дороти, обычную домохозяйку, которая внезапно возвращается к жизни, которую, как ей казалось, она оставила позади. Джон Хэмм («Благие знамения») — шериф Северной Дакоты, который разыскивает Дороти, ему по мере сил помогает сын Гатор (Джо Кири из «Очень странных дел»).