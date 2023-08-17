Состоялось торжественное открытие конкурс-премии «КАРДО»

Мероприятие стартовало в четверг на площади Ленина в Ставрополе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.В столице Ставрополья собрались лучшие представители уличной культуры и спорта. Они на протяжении семи месяцев проходили различные отборочные туры, участвовали в различных состязаниях и спортивных квалификациях. Ближайшие три дня будут конкурсными — за это время среди участников выявят сильнейших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут и диджеинг. В рамках каждого направления будут устроены зрелищные состязания, помимо этого, участников ждут образовательные мероприятия. Органзаторы планируют провести награждение 20 августа, это будет сопровождаться красочной церемонией.В пресс-службе напомнили, что конкурс-премия «КАРДО» первый раз прошел шесть лет назад в Ставрополе. Он неоднократно менял площадки и в этом году снова вернулся в родной город. За это время мероприятие приобрело мировую известность и широкую популярность. В прошлом году «КАРДО» включил в себя одноименный Фонд поддержки талантливой молодежи, а в 2023 году конкурс присоединился к платформе «Россия — страна возможностей».