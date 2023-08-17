Независимый сериал «Хэл и Харпер» будет запущен в производство

Три года назад он рассказывал, что проект повествует о двух братьях и сестрах и отце-одиночке, который заставляет их расти слишком быстро — настолько быстро, что 7- и 9-летних детей будут играть взрослые.









Фото: кадр из франшизы «Мстители»

Райфф исполнит одну из ролей, а также будет ответственным и за постановку, и за сценарий. Несколько недель назад он заключил временный договор с профсоюзом голливудских актеров SAG-AFTRA. «Хэл и Харпер» — полностью независимый проект, поэтому Гильдия актеров позволила его создателям начать съемки, несмотря на продолжающуюся забастовку профсоюза. Это произошло до того, как SAG-AFTRA изменил свою политику относительно подобных разрешений, чтобы исключить проекты, которые запускаются в производство в США и находятся под влиянием Гильдии сценаристов.Официальные подробности о сериале пока никем не раскрыты, однако источники Deadline сообщают: фильм будет снят в жанре драмеди. Райфф много лет работал над «Хэлом и Харпером» и не раз делился своими идеями с прессой.