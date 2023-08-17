Фильм «Синий жук» журналисты оценили выше других новинок вселенной DC

Фото: кадр из трейлера к фильму



Большинство посмотревших картину хвалят новый проект вселенной комиксов DC, ссылаясь на добротный экшен, общую душевность и достойную актерскую работу. Главное же достоинство киноленты, по мнению критиков, — ее создатели смогли хорошо представить латиноамериканскую культуру в популярном жанре.Лента Анхеля Мануэля Сото, американского режиссера пуэрториканского происхождения, рассказывает о том, как школьник из Техаса по имени Хайме Рейес находит таинственный артефакт и с его помощью получает инопланетный костюм и сверхъестественные способности. В главной роли Шоло Маридуэнья, в актерский состав также вошли Бруна Маркезини, Джордж Лопес, Сьюзен Сарандон и другие актеры. Трейлер «Синего жука» вышел в апреле 2023 года, а мировая премьера картины состоится 17 августа 2023-го.