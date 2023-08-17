Фильм «Синий жук» журналисты оценили выше других новинок вселенной DC

17.08.2023

Фильм «Синий жук» журналисты оценили выше других новинок вселенной DC
Издание Kanobu обратило внимание своих читателей на рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас рейтинг картины составляет 83%, а это значит, что «Синий жук» уже опередил «Флэша» с его 64% положительных рецензий, «Шазама» (49% в рейтинге) и «Черного Адама» (38%).

Большинство посмотревших картину хвалят новый проект вселенной комиксов DC, ссылаясь на добротный экшен, общую душевность и достойную актерскую работу. Главное же достоинство киноленты, по мнению критиков, — ее создатели смогли хорошо представить латиноамериканскую культуру в популярном жанре.

Лента Анхеля Мануэля Сото, американского режиссера пуэрториканского происхождения, рассказывает о том, как школьник из Техаса по имени Хайме Рейес находит таинственный артефакт и с его помощью получает инопланетный костюм и сверхъестественные способности. В главной роли Шоло Маридуэнья, в актерский состав также вошли Бруна Маркезини, Джордж Лопес, Сьюзен Сарандон и другие актеры. Трейлер «Синего жука» вышел в апреле 2023 года, а мировая премьера картины состоится 17 августа 2023-го.


Фото: кадр из трейлера к фильму