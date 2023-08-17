Приключенческую ленту «Чук и Гек» и комедию «Родители строгого режима» покажут в Индии

Пресс-служба Роскино сообщает: «С 25 по 27 августа в одном из старейших городов Индии, Варанаси, в кинотеатре JHV Cinemas Varanasi пройдет Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Министерства культуры России. Кинопоказы приурочены к встрече министров культуры стран G20, которая состоится в Варанаси 26 августа в преддверии сентябрьского саммита G20».





Russian Film Festival привез в Индию пять фильмов. Среди них комедийные ленты Никиты Владимирова «Родители строгого режима» и «Я на перемотке!» и фантастическая комедия Карена Оганесяна «Грозный папа» о приключениях Ивана Грозного, попавшего в современный мир. Также индийские зрители увидят семейный приключенческий фильм Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара и полнометражный мультфильм Виктора Глухушина «Бука. Мое любимое чудище», вошедший в топ-3 самых кассовых российских фильмов за рубежом по итогам 2022 года.





Известно, что фильмы будут демонстрироваться на русском языке с субтитрами на хинди и английском, анимация — с английским дубляжом и субтитрами на хинди.





Событие под брендом Russian Film Festival пройдет в Индии уже в третий раз. Компания «Роскино» при поддержке Министерства культуры России организовывала здесь показы российских фильмов в 2021 году на одной из крупных VOD-платформ, а в 2022 году в Мумбаи в формате офлайн российские новинки проката собрали более 1300 человек.









Фото: Telegram-канал Роскино

