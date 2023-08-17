Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» — якорный проект Крыма

Сергей Першин сообщил NEWS.ru, что форум непосредственно влияет на социально-экономическое развитие Крымского полуострова.





«Здесь, на восточном побережье Крыма, это якорный проект. Он влияет на развитие большого количества муниципальных образований, которые здесь поблизости. Он точно влияет на развитие дорожной инфраструктуры. Мы сами не ожидали, какой эффект получим от организации пешеходно-велосипедного маршрута», — поделился с журналистами Першин.





По его словам, меняется и инженерная инфраструктура, открываются новые инфраструктурные объекты. «Меняется портрет людей, которые сюда приезжают. Мне кажется, самое важное, что все эти изменения — в любом случае трансформация энергии», — отметил руководитель проекта. Он полагает, что такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе, которая ведется и с муниципалитетом Судака, и с правительством республики.













Фото: кадр из шоу-презентации «Таврида.АРТ» / YouTube