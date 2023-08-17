15 сентября в Москве состоится фестиваль G8

15 сентября на площадке «Хлебозавод № 9» в Москве пройдет независимый международный фестиваль G8.







Там встретятся эксперты в 13 областях креативной индустрии (это дизайн, мода, медиа-арт, фотография, веб, видеопродакшн, дизайн интерьера, реклама, маркетинг, современное искусство, архитектура, образование и медиа). Планируется дискуссия о том, как сектор экономики, который основан на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной и творческой деятельности, меняет мир.





Также фестиваль станет площадкой для презентации современных и необычных проектов в сфере креативной индустрии. Помимо этого, участники обсудят актуальные тренды креативных индустрий — искусственный интеллект, трансформации социальных сетей, NFT и метавселенные. У каждого спикера есть 15 минут на выступление. После лекционной программы пройдет награждение победителей G8 Creative Awards.





Аудитория фестиваля — представители креативных индустрий: профессиональные дизайнеры и художники, предприниматели, основатели собственных компаний, — а также студенты, начинающие специалисты и все те, кому интересна эта сфера.









Фото: кадр из презентации G8 / YouTube