Пьесе о Путине и Березовском пророчат успех на Бродвее

Deadline пишет, что продюсер Соня Фридман назвала постановку Питера Моргана «Патриоты» мощной и интригующей политической пьесой, «которая одновременно невероятно своевременна и актуальна».





Сюжет строится вокруг жизни российского миллиардера-бизнесмена Бориса Березовского в период распада СССР и возвышения российских олигархов. По словам источника, ходят слухи о том, что стриминговый сервис Netflix собирается превратить произведение Моргана в шестисерийную драму.





Премьеру «Патриотов» можно было увидеть на сцене лондонского театра «Алмейда» в июле 2022 года. Режиссером выступил создатель сериала «Корона» британский драматург Питер Морган. Роль Березовского сыграл актер Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»), Путиным стал Уилл Кин («Корона»).





Постановщик, чья пьеса окупилась всего за 12 недель в театре, отказался говорить о будущем «Патриотов». Deadline предполагает, что это связано с поддержкой Морганом его бастующих коллег в США, которым власти запретили рекламировать свои проекты до окончания пикетов.











