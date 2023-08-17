«Давай поженимся!»: возвращение в эфир

Telegram-канал Mash сообщает, что «Давай поженимся!» вернется на экраны в октябре.





Лариса Гузеева и Роза Сябитова по-прежнему будут ведущими, а вот Василису Володину зритель не увидит — астролог отказалась от участия в съемках, поскольку считает «Давай поженимся!» пройденным этапом, а формат шоу — устаревшим.





В настоящее время проходит кастинг юношей и девушек от 24 лет на съемки в программе.





В конце февраля 2022 года телепередача «Давай поженимся!» перестала выходить в эфир — тогда Первый канал переформатировал сетку вещания. До этого программа регулярно показывалась начиная с 2008 года.





По словам телеведущей Ларисы Гузеевой, формат ток-шоу изменился. Актриса отдельно отметила, что в новом сезоне акцент будет сделан на помощи людям, которые хотят создать крепкую семью.









Фото: кадр из телепередачи / YouTube