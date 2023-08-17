Рэпер Аким Апачев не выступит в Ростове-на-Дону

Об отмене концерта рассказал сам исполнитель.





Выступление должно было состояться 25 августа в концертном зале «Кроп-Арена».





«Естественно, мы вернем все потраченные средства за купленные билеты. Отметим, что отмена не связана с какими-либо запретами местных властей, наоборот — нам оказана максимальная поддержка», — добавил Апачев.





Аким начинал свою профессиональную деятельность как режиссер и оператор, работая над видеоклипами таких артистов, как ШЕFF, «Шахта» и «Голос Донбасса». С первых дней конфликта на Украине уроженец Мариуполя Апачев, находясь в центре событий, стал в качестве военного корреспондента освещать боевые действия.





Помимо информационного фронта, Аким ведет борьбу и на культурном, и главным орудием военкора стало творчество, которое на фоне событий в Донбассе получило широкую поддержку аудитории. Военкор, автор комиксов и рэп-исполнитель, Апачев исполняет патриотические песни, в том числе посвященные военным действиям. Также журналист организовал авторский проект — первое войсковое радио «Арбалет FM», эфиры которого ведутся из Донецка.









Фото: кадр из видеоклипа «Урожай»