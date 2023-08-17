В конкурсной программе фестиваля «Будем жить» представят более 40 фильмов

Мероприятие пройдет в Москве с 24 по 31 августа.«В полнометражном конкурсе художественных фильмов у нас будет 8 картин, в короткометражном будет 20 картин. И 13 документальных. Поверьте мне, очень интересные работы, очень сложно было отбирать и сокращать количество участников шорт-листа», — рассказал президент фестиваля, народный артист России Евгений Герасимов.Кинофестиваль «Будем жить» приурочен ко Дню российского кино. Заявки на смотр поступили из 15 стран. Всего оргкомитет получил более 590 заявок из Германии, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Ирана и других стран.Председателем жюри секции полнометражного кино стал Алексей Учитель, короткометражного — Владимир Фенченко, документального — Екатерина Головня.