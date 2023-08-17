Русский музей представит фильм о памятнике Александру III в рамках «Ночи кино»

Русский музей в рамках акции «Ночь кино» покажет фильм «Памятник Александру III», сообщает пресс-служба учреждения.



Показ состоится 26 августа в 17:00 и будет приурочен к 125-летию музея. Лента будет доступна на медиапортале Русского музея, на сайтах учреждения и на страницах музея в соцсетях.



«125 лет назад открыл свои двери для посетителей "Русский музей императора Александра III" — первый в России государственный музей национального изобразительного искусства, основанный Николаем II. Музей стал продолжением планов Александра III о создании государственной коллекции русского искусства и открытии ее для публики. В память об отце Николай II инициировал и создание бронзового монумента Александру III», — рассказали в музее.



Автор сценария фильма, искусствовед, заведующая Центром мультимедиа Русского музея Светлана Бирюкова отметила, что исторический путь данного выдающегося монумента — это не только путь конной статуи, это и путь государства, и путь музея. Мультимедийная лента включает архивные материалы Русского музея, современные съемки, документальные хроники.



Центр мультимедиа Русского музея в конце 2023 года представит мультимедийную выставку, посвященную Александру III.









Фото: пресс-служба Русского музея