Музей Победы проведет военно-историческую реконструкцию событий ВОВ

В Музее Победы пройдет военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны.



Представление пройдет 19 августа на площадке филиала музея на Поклонной горе, передает пресс-служба музея.



Яркое зрелище представит Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Представление состоится в День фронтовой собаки и будет посвящено четвероногим героям. В реконструкции задействовано вооружение, военная техника и инженерные сооружения, боевые эпизоды воспроизведут кинологи с собаками.



«Гости увидят, как мохнатые герои ловят диверсантов на суше и на море, спасают раненых, ищут мины и т.д. Посетители узнают о собаках-связистах, истребителях танков, разведчиках, спасателях», — рассказали в музее.



Гости реконструкции также смогут увидеть современных четвероногих героев России, умения продемонстрируют питомцы Росгвардии, МВД.



На Поклонной горе также пройдут концерты, мастер-классы, лекции.









Фото: пресс-служба Музея Победы