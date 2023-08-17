В Москве пройдет мировая премьера полной сценической версии оперы «Иван Грозный»

В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится мировая премьера полной сценической версии оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный».



Спектакль пройдет 11 и 12 октября на сцене «Геликон-оперы» в рамках VIII Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», сообщили в пресс-службе театра.



«Театр "Геликон" всегда открывал публике оперные раритеты, поэтому премьера спектакля "Иван Грозный" Жоржа Бизе в постановке нашего дорогого друга Юрия Александрова, бесспорно, станет особенным музыкальным событием для москвичей и гостей столицы. С театром "Санктъ-Петербургъ Опера" мы сотрудничаем многие годы, и каждый раз для нас огромное счастье принимать этот прославленный коллектив на сцене зала "Стравинский", тем более с такой эксклюзивной программой, которую, без сомнения, оценят и полюбят зрители», — рассказал художественный руководитель «Геликон-оперы», народный артист России Дмитрий Бертман.



Президент Ассоциации музыкальных театров, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац, заслуженный артист России Георгий Исаакян отметил, что фестиваль «Видеть музыку» задумывался, чтобы дать каждому театру показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте.



«Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" всегда ждут в Москве, особая честь, что в рамках фестиваля будет показана самая настоящая музыкальная сенсация», — сказал Исаакян.









Фото: Санктъ-Петербургъ Опера