В Петербурге стартовали съемки драмы «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионской драмы «Берлинская жара».



Производством картины занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития интернета.



Сериал включает 8 эпизодов и рассказывает о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР. В фильме советская разведка ведет жестокую борьбу с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.



В актерский состав проекта вошли Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев.



Режиссером проекта выступает Евгений Лаврентьев, генеральные продюсеры — Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков.









Фото: Movie-Universe