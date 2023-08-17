В Петербурге стартовали съемки драмы «Берлинская жара»

Показ состоится 26 августа в 17:00 и будет приурочен к 125-летию музея.
Представление пройдет 19 августа на площадке филиала музея на Поклонной горе.
Спектакль пройдет 11 и 12 октября на сцене «Геликон-оперы» в рамках VIII Всероссийского фестиваля му...
Производством картины занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития инт...
Участие в программе примут более 70 молодых музыкантов из Забайкальского края, Дальневосточного феде...
Показ состоится 26 августа в 17:00 и будет приурочен к 125-летию музея.
Представление пройдет 19 августа на площадке филиала музея на Поклонной горе.
Спектакль пройдет 11 и 12 октября на сцене «Геликон-оперы» в рамках VIII Всероссийского фестиваля му...
Производством картины занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития инт...
Участие в программе примут более 70 молодых музыкантов из Забайкальского края, Дальневосточного феде...
Мероприятие пройдет с 30 августа по 1 сентября.
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17.08.2023