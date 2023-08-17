В Москве пройдет первый международный форум детской и юношеской книги

Российская государственная детская библиотека проведет в Москве первый международный форум детской и юношеской книги «На языке детской литературы: сотрудничество стран СНГ и Грузии в сфере детской литературы и чтения», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятие пройдет с 30 августа по 1 сентября. Его участниками станут детские писатели, художники-иллюстраторы, дизайнеры детских книг, библиотекари, специалисты в области детской литературы из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Таджикистана и других стран.



В рамках форума будет работать виртуальная выставка «Современная иллюстрация в национальной детской литературе стран СНГ и Грузии».









Фото: пресс-служба Министерства культуры России