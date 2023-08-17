17.08.2023
Онлайн-кинотеатр START объявил дату выхода нового сезона сериала «Контейнер».
Третий сезон драмы о суррогатном материнстве выйдет на платформе 14 сентября. В Сети появился трейлер
нового сезона.
Сообщается, что в день премьеры будет доступна первая серия, далее будет выходить по одному эпизоду в неделю.
В новом сезоне герой Филиппа Янковского Вадим лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша решает переехать в дом к заказчику, чтобы видеться с малышом.
В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова, Анастасия Имамова. Постановщиком выступил Алексей Ляпичев.
Фото: онлайн-кинотеатр START